Жертву пособницы мошенников удалось найти свердловской полиции

Свердловской полиции удалось найти женщину, которая стала жертвой мошенников. Потерпевшей оказалась 59-летняя экс-работница аэропорта Кольцово. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, женщина передала мошенникам более двух млн руб. личных сбережений. Первоначально она не обращалась в полицию, полагая, что вернуть похищенные средства и установить виновных не удастся.

«Ее удивлению не было предела, когда в одном из пабликов она прочитала, что пособница жуликов оперуполномоченными задержана, арестована и помещена под стражу в СИЗО Кировграда. Теперь женщина снова поверила в справедливость и наконец-то написала заявление в полицию. В ближайшее время, после проведения полицией необходимых следственных действий, ей вернут похищенное»,— рассказал Валерий Горелых.

Напомним, предполагаемую пособницу мошенников, которой потерпевшая передала деньги арестовали несколько дней назад в криптообменнике.

Полина Бабинцева