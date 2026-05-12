Свердловская полиция ищет жертву мошенницы, чтобы вернуть ей несколько миллионов

Свердловская полиция ищет жертву мошенницы, чтобы отдать ее похищенные деньги. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившемся в полицию и не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку»,— сообщил полковник Горелых. В полиции уточнили,что деньги потерпевшая передала мошеннице 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников, 16/2, в период с 14:00 до 16:00. Разыскиваемой около 40–50 лет, ее рост — 160 –165 см, волосы светлые, до плеч. Она была одета в голубые джинсы и светлые угги.

По словам Валерия Горелых, забрала деньги у женщины предполагаемая пособница мошенников — Людмила. Она была задержана в криптообменнике при попытке перевести деньги своим кураторам. «На ее счету, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда»,— сообщил полковник Горелых.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полина Бабинцева