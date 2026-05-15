Воронежцы накопили 39 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений

Почти 23,6 тыс. жителей Воронежской области присоединились к программе долгосрочных сбережений (ПДС) в первом квартале 2026-го — это на 24% больше, чем годом ранее. Они внесли 2,5 млрд руб., что на 39% превышает прошлогодние показатели. Всего же в ПДС принимают участие 186 тыс. воронежцев. С момента старта программы они перечислили на счета негосударственных пенсионных фондов около 39 млрд руб., сообщили 15 мая в региональном отделении Банка России.

Регулятор напомнил, что ПДС дает возможность в течение десяти лет получать от государства ежегодное софинансирование личных взносов на сумму до 36 тыс. руб. У ее участников есть право на налоговый вычет, который составляет до 52 тыс. руб. в год. Внесенные в программу средства застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. В ПДС также можно перевести пенсионные накопления — они, как и полученное софинансирование, застрахованы в неограниченном объеме.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за время действия ПДС жители Курской области заключили 84 тыс. договоров и перечислили в негосударственные пенсионные фонды 4,6 млрд руб. В Липецкой области с момента запуска программы накопления граждан составили почти 5,7 млрд руб.

Денис Данилов