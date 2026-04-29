Накопления липчан по программе долгосрочных сбережений достигли почти 6 млрд

С момента запуска программы в 2024 году общее число оформленных в Липецкой области договоров в рамках программы долгосрочных сбережений достигло 92 тыс. Совокупный объем привлеченных средств составил 5,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В частности, с января по март 2026-го липчане заключили 11,3 тыс. договоров, перечислив в негосударственные пенсионные фонды 235 млн руб. взносов.

В России представлены 32 негосударственных пенсионных фонда, и все они признаются финансово устойчивыми. Долгосрочными сбережениями граждан занимаются 29 из них.

В первом квартале 2026 года объемы выдачи кредитов наличными увеличились во всех регионах Черноземья. В Липецкой области рост составил 64% — с 3,8 млрд до 6,2 млрд руб.

Кабира Гасанова