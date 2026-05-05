Накопления курян по программе долгосрочных сбережений достигли около 5 млрд

За время действия программы долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей в начале 2024 года, жители Курской области заключили 84 тыс. договоров и перечислили в негосударственные пенсионные фонды 4,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

За первые три месяца 2026 года куряне оформили 11,9 тыс. договоров по ПДС. Общий объем взносов в негосударственные пенсионные фонды за этот период составил 254 млн руб. Отмечается, что на популярность программы повлиял ряд преимуществ: государственное софинансирование взносов, право на ежегодный налоговый вычет, возможность досрочного изъятия средств на дорогостоящее лечение или при потере кормильца.

В Липецкой области с момента запуска программы накопления граждан по ПДС составили почти 5,7 млрд руб.

Кабира Гасанова