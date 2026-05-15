Волгоградский облсуд узаконил изъятие активов на 54 млн у нижегородского судьи

Волгоградский областной суд подтвердил законность обращения в доход государства активов судьи Нижегородского облсуда в отставке Вячеслава Сапеги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В марте этого года Ворошиловский районный суд Волгограда изъял у экс-председателя коллегии по гражданским делам имущество на 54 млн руб.

Ранее суд установил, что господин Сапега, занимая судейскую должность, систематически нарушал антикоррупционные ограничения. На незаконно полученные средства он приобрел элитную недвижимость и автомобили в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Для сокрытия реальных доходов, несоизмеримых с зарплатой судьи, активы оформлялись на родственников. В итоге в собственности его близких оказались доля земельного участка, жилые и нежилые помещения, а также три BMW X5.

Суд счел, что Вячеслав Сапега попытался уйти от декларирования активов и объяснения источников доходов. В итоге пять объектов недвижимости и три внедорожника суд обратил в госдоход. Решение уже вступило в силу.

Накануне квалификационная коллегия судей лишила почетной отставки судью Виктора Фомина. До этого суд в Волжском конфисковал у него имущество на 166 млн руб.

Нина Шевченко