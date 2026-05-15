Депутаты 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 19 мая, рассмотрят вопрос о переносе Дня города Екатеринбурга, следует из повестки заседания. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин.

Как заявлялось в апреле, празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо третьей. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях.

Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также попросили и представители Русской православной церкви.

Мария Игнатова