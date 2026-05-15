Ремейки на Дунае

В субботу, 16 мая, в венском Wiener Stadthalle пройдет финал конкурса европейской песни «Евровидение». Игорь Гаврилов оценил шансы финалистов, а также сценографию конкурса, которую словно сложили на коленке из старых клише.

Чтобы пройти в финал, представительница Кипра Антигони просто воспроизвела в одном номере все клише «Евровидения»

Фото: Lisa Leutner / Reuters Чтобы пройти в финал, представительница Кипра Антигони просто воспроизвела в одном номере все клише «Евровидения»

После двух полуфиналов «Евровидения-2026», которые прошли 12 и 14 мая, фаворит букмекеров не изменился. Наоборот, финский дуэт, состоящий из Пете Паркконена и Линды Лампениус, укрепил позиции. Теперь шансы Финляндии оценивают в 45%, то есть почти один к двум.

Можно только гадать, что способно выбить из колеи героического вида вокалиста в расстегнутой до пупа рубахе, который то ли исповедуется 56-летней скрипачке, то ли поет серенаду под ее окном.

Однако сюрпризы все же возможны. На второе место в таблице прогнозов сайта eurovisionworld.com, суммирующей данные крупнейших букмекерских контор, резко вырвалась австралийская певица Дельта Гудрем. Возможно, сыграла роль ностальгия рассеянных по миру австралийцев, на чье детство пришлись успехи звезды зеленого континента.

Вряд ли ее резко полюбили за концертный номер. В ее выступлении не было ни одного кадра, ни одного жеста, ни одной ноты, которые могли бы удивить поклонников конкурса. Платье в стразах, искрящийся блестками рояль и золото, золото, золото.

Представитель Норвегии Йонас Ловв во время выступления с песней Ya Ya Ya Фото: Lisa Leutner / Reuters Представитель Дании Серен Торпегор Лунн во время выступления с песней For Vi Gar Hjem Фото: Lisa Leutner / Reuters Представительница Румынии Александра Капитанеску во время выступления с песней Choke Me Фото: Lisa Leutner / Reuters Представитель Чехии Даниэль Жижка во время выступления с песней CROSSROADS Фото: Lisa Leutner / Reuters Представитель Албании Алис во время выступления с песней Nan Фото: Lisa Leutner / Reuters

Надо сказать, на протяжении обоих венских полуфиналов корреспондента “Ъ” не покидала мысль о сильно урезанных бюджетах. Видеооткрытки, которые предваряют номера участников, обычно поражают воображение съемочными технологиями или как минимум выдумкой.

На нынешнем, юбилейном 70-м «Евровидении» постановщики использовали прием старорежимных «комбинированных съемок», когда кадры с полупрозачными участниками накладываются на картинки, явно взятые из стоков.

Основной элемент декорации — проекционная LED-поверхность, которая перетекает в подмостки. Она длится от потолка до сцены, потом выгибается вперед и течет к публике. Такой же экран использовал еще в своем турне 2007 года покойный Джордж Майкл.

Из комментариев постановщиков «Евровидения-2026» следует, что оборудование двадцатилетней давности не соответствует требованиям сегодняшних телетрансляций и нынешняя сценография — это передний край технологий. Но ассоциации с шоу Джорджа Майкла неизбежны, и в контексте конкурса снова всплывает слово «плагиат».

В целом ряде конкурсных песен, как это часто бывает на «Евровидении», слышны отголоски чужих произведений. О сходстве песни Пете Паркконена и Линды Лампениус «Liekinheitin» с «Believe Me» Юлии Савичевой “Ъ” уже писал (см. “Ъ” от 12 мая).

Представитель Мальты Айдан во время выступления с песней Bella Фото: Lisa Leutner / Reuters Представительница Кипра Антигони во время выступления с песней JALLA Фото: Lisa Leutner / Reuters Представительница Австралии Дельта Гудрем во время выступления с песней Eclipse Фото: Lisa Leutner / Reuters Представительница Болгарии Дара во время выступления с песней Bangaranga Фото: Lisa Leutner / Reuters

Во второй вечер тоже были знакомые мелодии. Прежде всего в исполнении австрийского певца Космо, который в четверг выступал вне конкурса. Как представитель страны-хозяйки, в финал он прошел автоматически. Не услышать в его песне «Tanzschein» отголоски «Bad Guy» Билли Айлиш невозможно.

Творческие заимствования — не самая большая беда конкурса, к ним давно привыкли, и в поп-музыке это по большому счету даже приветствуется. Шлягер должен оставлять ощущение чего-то знакомого. Беда — общее настроение «спетой песни», которое организаторы, похоже, даже не скрывают.

Образцы сонграйтинга высокой пробы, которые невозможно представить себе в плейлисте турецкой кебабной, чаще всего остаются за бортом «Евровидения». Так произошло, например, с португальской балладой из первого полуфинала. А сотканные из клише номера вроде нынешней заявки Кипра проходят на ура.

Две песни из вышедших в финал во второй вечер все же заслуживают внимания. Это вальс «Bella» Айдана, затянутого в кожу мальтийца с красивой завивкой, и «Ya Ya Ya» татуированного норвежца Йонаса Ловва, который явно вознамерился вернуть «Евровидению» дух Maneskin.

И отдельное внимание — Израилю. В букмекерской таблице прогнозов Ноам Беттан на четвертом месте. Его песня «Michelle», судя по настроениям в соцсетях, пользуется огромной любовью зрителей. Но в финале голосовать будут не только зрители, но и члены национальных профессиональных жюри. А они, как показывает опыт последних конкурсов, к израильским участникам предвзяты.