В «Спецавтобазу» поступило свыше 1 тыс. заявок на вывоз мусора после субботников

С начала апреля региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтобаза» во время субботников вывез с подконтрольной территории более 2 тыс. куб. м отходов. В пресс-службе компании отметили, что для их вывоза были привлечены десятки мусоровозов.

На вывоз мусора после весенних уборок территорий в «Спецавтобазу» было подано более 1 тыс. заявок. Подавать заявки необходимо минимум за три дня до субботника. Речь идет только об отходах, оставленных рядом с мусорными баками, уточнили в «Спецавтобазе». Пакеты с листвой и другими растительными отходами, сложенные в иных местах, организаторы субботников должны были вывозить самостоятельно.

В Екатеринбурге уборка территории, в частности, была организована в Основинском парке, дендропарках на улицах Первомайской и 8 Марта, в Шарташском и Московском лесопарке.

АО «Спецавтобаза» с 2019 года является региональным оператором Восточной зоны Свердловской области, в которую включены 34 муниципальных образования, в том числе Екатеринбург.

Напомним, в 2025 году «Спецавтобаза» приняла от городских организаций и автовладельцев 20 тыс. отработанных автопокрышек. С начала года компании уже сдали свыше 2,5 тыс. шин.

Илья Вострецов