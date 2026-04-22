«Спецавтобаза» приняла 20 тыс. старых шин от организаций Екатеринбурга за год

В Екатеринбурге региональный оператор «Спецавтобаза» в 2025 году принял от городских организаций 20 тыс. отработанных автопокрышек, сообщили в мэрии. В этом году компании сдали свыше 2,5 тыс. шин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Стоимость утилизации легковых шин составляет от 67 до 150 руб. за штуку в зависимости от диаметра. Перед сдачей их нужно очистить от горюче-смазочных материалов, камней, мусора и металла. Выбрасывать их на обычные мусорки у домов запрещено: в этом случае предусмотрены штрафы до 4 тыс. руб. гражданам, до 400 тыс. руб. — предприятиям.

«Шины относятся к четвертому классу опасности, их запретили использовать во дворах для украшения клумб или как оборудование на детских площадках, так как они выделяют вредные и загрязняющие вещества в почву. По той же причине их нельзя выбросить с обычным мусором. Эти отходы нужно утилизировать правильно. Покрышки успешно перерабатывают, делают из них автоковрики, добавляют в асфальтовые смеси для устройства дорог и многое другое»,— рассказал начальник экологической службы АО «Спецавтобаза» Артем Хачатурян.

Напомним, в Ленинском районе Екатеринбурга ликвидируют свалки на контейнерных площадках по поручению замглавы города Владимира Гейко. Решение было принято после объезда дворов с представителями районной администрации, управляющих организаций и региональным оператором АО «Спецавтобаза». Особенно господин Гейко отметил факт выброса на площадки отходов с рынков и шиномонтажных мастерских.

Ирина Пичурина