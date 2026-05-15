«Модели будут выпускаться в разных версиях для разных рынков»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: media.stellantis.com Фото: media.stellantis.com

Как вы думаете, что роднит автомобили российской марки «Москвич» и автомобили итальянской марки Maserati? Если пытаетесь что-то вспомнить из истории второй половины XX века, когда правительство Советского Союза сотрудничало с концерном Fiat, то вы на ложном пути.

Речь идет о днях сегодняшних. Новые автомобили возрожденной три года назад марки «Москвич» были автомобилями бренда JAC с нашими эмблемами. Потом москвичевцы нашли другого китайского партнера. А о сотрудничестве с JAC объявила на днях итальянская премиальная марка Maserati. Концерн Stellantis, к которому она принадлежит, ведет переговоры не только с JAC, но и с IT-гигантом Huawei о совместной работе по проектированию и производству новых моделей Maserati. По данным источников, исследования и разработки уже начались, хотя формальных соглашений пока нет. В рамках возникшего альянса в Европе будут заниматься дизайном и маркетингом, а в Китае — всей технической начинкой.

Лет шесть назад компания Maserati гордо заявляла о планах разрабатывать и производить новые модели исключительно в Италии. Однако, как и многих других европейских производителей, компанию подвела иллюзия, что будущее исключительно за автомобилями на батарейках. Все силы были брошены на подготовку к тотальной электрификации, но клиенты этих стремлений не одобрили, и, как говорится проголосовали деньгами. В 2024 году продажи Maserati снизились на 57% (с почти 27 тыс. до 11 тыс. машин), а к 2025-му показатель сократился еще больше.

Модели, созданные по новой схеме, будут выпускаться в разных версиях для разных рынков. Причем, в Китае, как свидетельствуют инсайдеры, Маserati даже лишится своего имени, хотя, казалось бы, это самое ценное, что есть у компании. В Поднебесной итальянские машины будут продаваться под маркой Maextro. Ожидается, что подробности о будущем Maserati и других брендов корпорации будут представлены на конференции Stellantis для инвесторов, запланированной на 21 мая, где новый генеральный директор Антонио Филоза расскажет о своих планах.

Дмитрий Гронский