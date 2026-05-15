Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Техногиганты вновь приносят нам новости из мира фантастики и повод для тревоги. Стартап Neurable, который специализируется на «неинвазивных» интерфейсах «Мозг — Компьютер», недавно объявил о планах лицензировать свою технологию — носимые устройства с так называемой функцией «чтения мыслей». Наушники, шляпки и очки с помощью встроенных электродов по задумке соберут данные об активности мозга, оценят внимание и усталость владельцев.

В декабре 2025 года компания уже привлекла инвестиции на сумму $35 млн. Идея в том, что такие технологии могут понравиться производителям товаров для здоровья, спорта и игр. Стартап уже наладил партнерские отношения с некоторыми компаниями. В их числе — игровой бренд HyperX. Совместный продукт — гарнитура, призванная помочь геймерам «оптимизировать концентрацию и производительность».

В то время как другие техногиганты вроде Neuralink Илона Маска стремятся имплантировать чипы в мозг, Neurable пытается преуспеть в этом без операции. Звучит оптимистично. Но у экспертов в области нейротехнологий есть ряд вопросов. Конечно, чтением мыслей весь этот процесс называть неверно, но в любом случае, насколько бережно корпорации будут обходиться с данными о нашей мозговой активности? К тому же, как напоминает Futurism, у стартапа есть контракт с Пентагоном на сумму чуть больше $1 млн.

Есть сомнения, что пользователи захотят платить деньги за то, чтобы их когнитивные процессы оказались в руках подрядчика военного министерства. Да и в целом умных устройств уже не счесть, а зависимость от них только растет. И когда мы доверяем цифрам больше, чем собственному самочувствию, вряд ли у такого биохакинга будет счастливый конец.

Анна Кулецкая