Прощание с писательницей Зоей Богуславской пройдет 2 июня в Москве

Церемония прощания с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской состоится 2 июня в Центре Вознесенского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прощание будет проходить с 12:00 до 15:00 мск. В 16:00 мск госпожу Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище, следует из сообщения Центра Вознесенского в Telegram-канале.

Зоя Богуславская умерла 14 мая в возрасте 102 лет. В начале карьеры она работала театральным и кинокритиком, в 1967 году дебютировала в литературе с повестью «И завтра». Наиболее известные произведения писательницы — «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие». Госпожа Богуславская — вдова поэта и художника Андрея Вознесенского.

