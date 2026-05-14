Умерла Зоя Богуславская

Писательница Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщила пресс-служба Центра Вознесенского.

«Сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская… символ целой эпохи»,— написали в центре. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Госпожа Богуславская работала редактором в издательстве «Советский писатель», читала лекции в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, а также работала редактором Шестого творческого объединения писателей и киноработников киностудии «Мосфильм».

Будущая писательница сначала работала театральным и кинокритиком, однако в 1967 году дебютировала в литературе с повестью «И завтра», которая была напечатана в журнале «Знамя». В начале 1970-х годов публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность». Наиболее известные произведения писательницы — «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие».

В 1964 году Зоя Богуславская вышла замуж за поэта и художника Андрея Вознесенского. Их брак продлился 46 лет, до смерти господина Вознесенского в 2010 году.