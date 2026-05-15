Индия и ОАЭ заключили соглашения о поставках газа и сотрудничестве в обороне

Индия и ОАЭ подписали соглашения о партнерстве в обороне, поставках сжиженного углеводородного газа, а также меморандум о взаимопонимании в области стратегических нефтяных резервов. Об этом сообщает The Economic Times.

Еще одно заключенное соглашение — меморандум о создании кластера по ремонту судов в индийском Вадинаре. Кроме того, стороны договорились об инвестициях в размере $5 млрд в инфраструктурные проекты в Индии.

Документы были подписаны во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ. Во время переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном он заявил, что Индия стоит «плечом к плечу» с ОАЭ во время кризиса на Ближнем Востоке.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке Индия столкнулась с дефицитом топлива из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Нарендра Моди призвал граждан как минимум год не покупать золото, чтобы сохранить валютные резервы страны и поддержать экономику. Власти Индии повысили тарифы на импорт золота и серебра с 6% до 15%.