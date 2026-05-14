Индия повысила пошлины на импорт золота и серебра до 15%

Правительство Индии повысило тарифы на импорт золота и серебра с 6% до 15%. Ставка включает базовую таможенную пошлину в 10% и сбор на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры в 5%. Мера принята для снижения нагрузки на валютные резервы страны, сообщает NDTV.

Источники The Hindu в правительстве пояснили, что власти Индии сейчас в первую очередь направляют валютные ресурсы на сырую нефть, удобрения, промышленное сырье и товары оборонного назначения. Тем временем импорт драгметаллов может привести к оттоку иностранной валюты, отметили собеседники газеты.

В последнее время в Индии вырос спрос на золото в качестве инвестиций из-за роста цен в стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан как минимум год не покупать золото, чтобы сохранить валютные резервы страны. Индия столкнулась с дефицитом топлива из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе.