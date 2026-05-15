В Белгородской области от атак ВСУ за сутки один человек погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки ВСУ подвергли атакам шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате погиб один человек, еще четыре мирных жителя пострадали. Были повреждены 17 частных домов и 27 транспортных средств. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори пострадал мирный житель от удара FPV-дрона по автомобилю. Он лечится в областной клинической больнице. Машина повреждена.

В селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мирный житель скончался на месте от полученных ранений, еще один пострадал — он находится в больнице №2 облцентра. Частный дом получил разрушения. Там же, в Головчино, атаками беспилотников нанесен ущерб коммерческому объекту и двум автомобилям, один из которых уничтожен огнем. В селах Замостье, Глотово и Дорогощь повреждены по одному домовладению, в селе Почаево — забор частного дома, в селе Доброе — два автомобиля. В результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне получили разрушения два частных дома, в селе Смородино — объект инфраструктуры, два частных дома и автомобиль. При детонации дрона в селе Замостье на территории коммерческого объекта повреждены забор и хозпостройка.

В Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации дрона ранены еще двое мирных жителей. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, на месте атаки поврежден автомобиль. За прошедшие сутки в результате атак FPV-дронов в Шебекино получили разрушения остекление четырех квартир в двух МКД, а также пять легковых и один грузовой автомобиль, в селе Ржевка — частный дом. От ударов беспилотников в селе Чураево повреждены автомобиль и частный дом, в поселке Маслова Пристань — грузовой и легковой автомобили. В селе Нижнее Березово-Второе — частный дом, надворная постройка, легковой автомобиль и «Газель». После детонации дрона на территории коммерческого объекта в Шебекино посечены фасад здания и машина.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках со стороны Украины погиб один человек, четыре мирных жителя пострадали.

Мария Свиридова