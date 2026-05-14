При атаках ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, еще трое ранены

В результате ударов беспилотников в Грайворонском и Шебекинском округах один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ударил по территории частного дома, местный житель скончался на месте от полученных ранений. Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног, бригада скорой доставила его в белгородскую городскую больницу №2. В селе Бершаково Шебекинского округа при детонации дрона двое местных жителей получили акубаротравмы и осколочные ранения лица, после оказания помощи в горбольнице №2 они отпущены на амбулаторное лечение.

Повреждения и пожары зафиксированы в нескольких округах. В Шебекино загорелась кабина грузового автомобиля — возгорание потушили сотрудники МЧС и бойцы самообороны. Второй дрон ударил по дорожному полотну, осколками посечены пять автомобилей. В селе Ржевка после атаки БПЛА загорелась кровля частного дома, огонь ликвидирован. В Грайворонском округе в селе Глотово выбиты окна и пробита кровля частного дома, в селе Дорогощь повреждено остекление частного домовладения. В селе Головчино два дрона сдетонировали на территории коммерческого объекта: повреждены окна и фасад, одна машина повреждена, вторая уничтожена огнем. В селе Почаево поврежден забор, в селе Замостье загорелась крыша частного дома. В Волоконовском округе в селе Шидловка FPV-дрон атаковал КамАЗ, транспорт поврежден. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ подвергли атакам семь муниципалитетов Белгородской области. В результате погиб один человек, еще четыре мирных жителя пострадали. Были повреждены 14 частных домов и 18 транспортных средств.

Ульяна Ларионова