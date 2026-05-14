В Белгородской области от атак ВСУ за сутки один человек погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки ВСУ подвергли атакам семь муниципалитетов Белгородской области. В результате погиб один человек, еще четыре мирных жителя пострадали. Были повреждены 14 частных домов и 18 транспортных средств. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В селе Бессоновка Белгородского округа вследствие атак беспилотников погиб мирный житель. Еще два человека пострадали — они лечатся в стационаре областной клинической больницы. В поселке Разумное от удара дрона по автомобилю получил ранения еще один мирный житель. Он находится в городской больнице №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. В результате детонации БПЛА в селе Бессоновка сгорел автомобиль, в поселке Майском и селе Черемошное повреждены по одному транспортному средству. В селе Таврово огнем повреждена крыша частного дома, в поселке Октябрьском — три автомобиля, в селе Болдыревка — трактор, в селе Отрадное — газовая труба и частный дом.

В Борисовском округе в селе Грузское пострадала мирная жительница. Она получила баротравму при атаке дрона на частный дом. Пострадавшая проходит лечение амбулаторно. Дом поврежден. Также при детонации беспилотников в селе повреждены линия электропередачи и две машины.

В Шебекинском округе в городскую больницу №2 поступил пострадавший при детонации дрона 12 мая в хуторе Ржавце. Он получил баротравму. За прошедшие сутки от детонации дронов в городе Шебекино повреждены частный дом и автомобиль, в селе Белянка — машина и частный дом. В селе Вознесеновка загорелся частный дом — пожар ликвидирован. В селе Новая Таволжанка пострадали два автомобиля.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках со стороны Украины пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова