В Башкирии оправдали общественника, стрелявшего в людей в термальном комплексе

Кармаскалинский межрайонный суд оправдал уфимца, обвиняемого в стрельбе из травматического пистолета на территории термального комплекса «Голубое озеро», сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Ему инкриминировали хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», на скамье подсудимых оказался заместитель начальника отдела по связям с общественностью и силовыми структурами реготделения организации «Комитет по противодействию коррупции» Артем Ананьев. В октябре 2025 года около деревни Новомусино Кармаскалинского района у него произошел конфликт с незнакомцами: якобы они, не обращая внимания на замечания подсудимого, вели себя вызывающе и выражались нецензурной бранью.

Оказавшись в окружении, Артем Ананьев после предупреждения использовал газовый баллончик. После того как в ответ полетели камни, обвиняемый применил имевшийся у него на законных основаниях травматический пистолет и семь раз выстрелил по ногам. Ранения получили два человека.

Подсудимый тоже получил травмы, поэтому обратился за медицинской помощью и сообщил о произошедшем в полицию. Отдел МВД России по Кармаскалинскому району возбудил в отношении общественника уголовное дело по признакам хулиганства, а Кармаскалинский межрайонный суд арестовал его по ходатайству следствия.

Рассмотрев дело по существу, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях стрелявшего состава преступления. Из-под стражи его освободили в зале суда. Кроме того, за общественным деятелем признано право на реабилитацию.

Майя Иванова