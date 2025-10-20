Общественник расстрелял оппонентов из травматического оружия возле бани под Уфой

В отдел МВД России по Кармаскалинскому району поступило сообщение о конфликте возле термального комплекса, расположенного недалеко от деревни Новомусино (недалеко от Голубого озера, около 45 км от Уфы), сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным министерства, конфликт произошел между двумя отдыхающими компаниями «на фоне внезапно возникшей ссоры». В результате инцидента один из участников, официально неработающий уфимец, применил травматический пистолет, которым владеет на законных основаниях, отметили в МВД.

По данным Telegram-канала SHOT, оружие применил якобы член местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции», четыре дня назад он стал заместителем начальника отдела по связям с силовыми структурами. Во время конфликта он якобы размахивал удостоверением, которое его оппоненты приняли за документ МВД. Судя по опубликованным видеозаписям, ранения получила два человека.

