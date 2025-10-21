Общественника, применившего оружие на озере под Уфой, подозревают в хулиганстве

Отдел МВД России по Кармаскалинскому району возбудил уголовное дело по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ) в отношении 27-летнего неработающего уфимца, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

19 октября подозреваемый, участвуя в конфликте возле термального комплекса на берегу Голубого озера, «применил находившийся у него на законных основаниях травматический пистолет». Ранения получили два человека.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

«В настоящее время в отношении остальных участников конфликта проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее закону решение»,— отметили в министерстве.

По данным «Ъ-Уфа», подозреваемым является Артем Ананьев. Как следует из сообщения регионального отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции», на днях он был назначен на должность заместителя начальника отдела по связям с общественностью и силовыми структурами. На видеозаписи, опубликованной в сообществе комитета, господин Ананьев, получая удостоверение, пообещал «оказывать поддержку нуждающимся» и быть «актуальным для нашего времени».

Олег Вахитов