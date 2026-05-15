Суд оставил под стражей экс-директора челябинского МУП «ПОВВ»

Челябинский областной суд отказался освобождать из СИЗО бывшего генерального директора МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Сергея Хабирова. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями продолжит находиться под стражей до 29 июня 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокаты Сергея Хабирова пытались обжаловать решение Тракторозаводского районного суда от 22 апреля этого года. Тогда он продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Сторона защиты просила это решение отменить и смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Областной суд жалобу адвокатов отклонил.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал“, Сергея Хабирова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в начале ноября прошлого года. По версии следствия, в июле 2024-го он сговорился с главным инженером МУП «ПОВВ» Александром Шишковым и заключил два контракта на устранение коммунальных аварий в Челябинске по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край).

В конце марта этого года также были арестованы бывший заместитель главы Челябинска по городскому хозяйства Александр Астахов и начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов. По данным источника “Ъ-Южный Урал“, их также подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией.

Ольга Воробьева