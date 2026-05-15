«Ведомости» назвали возможного преемника Лантратовой в Госдуме

Депутата «Справедливой России» Николая Новичкова рассматривают в качестве кандидата на пост председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника в Госдуме и один в руководстве партии. Ранее эту должность занимала Яна Лантратова. 14 мая ее назначили уполномоченным по правам человека в России.

Николай Новичков входит в комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. По словам одного из собеседников «Ведомостей», 14 мая он подал заявление на перевод в комитет по развитию гражданского общества. Другой источник газеты допустил, что до конца весенней сессии Госдумы руководить комитетом будет один из заместителей Яны Лантратовой.

Господин Новичков был избран в Госдуму от «Справедливой России» в 2021 году. До этого занимал должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, советника министра культуры России, заместителя руководителя администрации Пермского края, советника губернатора Кировской и Новгородской областей.

Яна Лантратова возглавляла комитет по развитию гражданского общества с февраля 2025 года. В Госдуму она была избрана от «Справедливой России» в 2021 году. В должности уполномоченного по правам человека в России она сменила Татьяну Москалькову, которая занимала пост два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий.

