Прокуратура Екатеринбурга нашла нарушения в рехабе «Свободные люди» для детей

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района в ходе проверки выявила нарушения в наркологическом реабилитационном центре для подростков «Свободные люди» (ООО «Прогресс»), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура выяснила, что в центре нет медработника и оборудованного медицинского кабинета, выявлены нарушения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, предпринимательская деятельность осуществлялась без лицензии. За нарушения директору ООО «Прогресс» назначили штраф в 26 тыс. руб., а за работу без лицензии арбитражный суд Свердловской области привлек его по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения. Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого трое сотрудников центра были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете ООО «Прогресс» осуществлять деятельность рехаба до получения медицинской лицензии и устранения нарушений. Во время проверок в центре находились несовершеннолетние, но сейчас его работа приостановлена.

После получения информации о нарушении прав пациентов в рехабе «Свободные люди» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Сообщалось, что там подростки массово отравились антидепрессантом с наркотическим эффектом. Одному мальчику сотрудник удалил татуировку наждачкой, из-за чего в пальце началось гниение, а другой изрезал себя осколками кружки. Помощь им оказывали без участия медиков.

