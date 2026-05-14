В Екатеринбурге расследуют работу рехаба из-за жестокого обращения с подростками

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбудили в Екатеринбурге после распространения информации о нарушении прав пациентов в одном из реабилитационных центров. Доклад о ходе расследования затребовал глава СКР Александр Бастрыкин, передает Следком.

По данным «Вечерних ведомостей», это происходило в рехабе «Свободные люди» для подростков с зависимостями в медгородке городской психиатрической больницы №12. Он работает в Екатеринбурге относительно недавно, и за этот период в центре произошло несколько инцидентов.

Так, 13-летнему мальчику, самостоятельно набившему тату иголкой в рехабе, работники якобы удалили ее наждачкой. Из-за этого в пальце началось гниение, но ребенку не вызвали скорую. В поликлинику он попал только после вмешательства прокуратуры. Другой подросток изрезал руки осколками кружки — сотрудник зашил рану немедицинскими нитками и иглой без вызова медиков. Кроме того, в рехабе подростки массово отравились антидепрессантом с наркотическим эффектом. После проверки рехабу было вынесено только предупреждение.

Согласно публикации, лицензии на медицинскую деятельность у центра нет.

Ирина Пичурина