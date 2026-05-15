Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге начнется с молебна

В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Он начнется в Верхней Пышме с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Об этом на пресс-конференции сообщила замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

«Два года подряд мы проводили молебен у часовни Святой Екатерины. В этом году было принято решение совместно с организаторами фестиваля провести большой молебен в Верхней Пышме перед началом мотопарада. Таким образом мы продолжаем очень правильную, хорошую традицию, начинать любое доброе дело с молитвы»,— рассказала Татьяна Прусевич.

Для участников фестиваля Фонд святой Екатерины традиционно подготовил маршруты по храмам Екатеринбурга и Свердловской области. Так, маршрут «Град Святой Екатерины» включит посещение часовни, Свято-Троицкого собора и Ново-Тихвинского монастыря.

Как сообщила глава департамента спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, в этом году трассу для суперэндуро перенесут с улицы 8 Марта в Исторический сквер. Она пройдет через реку Исеть и будет включать в себя специальные мосты, выполненные в виде трамплинов. На улице 8 Марта горожане смогут увидеть выступления по стантрайдингу и мотофристайлу. В акватории Верх-Исетского пруда пройдут соревнования по водномоторным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл.

Кроме того, на одной из площадок фестиваля пройдет кастом-шоу «Железное дело». Пять мастерских из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и Екатеринбурга за три дня соберут мотоцикл на базе двигателя «Урал» прямо на глазах у зрителей.

Ранее сообщалось, что в рамках мотофестиваля «Движение» в Екатеринбурге состоится первый в России женский мотофорум.

