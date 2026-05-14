В Екатеринбурге впервые пройдет женский мотофорум

В рамках мотофестиваля «Движение» в Екатеринбурге состоится первый в России женский мотофорум, сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Это не просто женская мотоколонна, это будет прямо настоящий форум, на который съедутся женщины-байкеры из регионов России и других стран и поговорят о своей жизни. Как совмещать это увлечение с семьей, работой. Это будет изюминкой фестиваля»,— рассказала Татьяна Савинова.

Сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин добавил, что участие в форуме примут мотоциклистки из Владивостока, Омска, Красноярска, Казани, Москвы, Краснодара и других российских городов, а также из Казахстана и Белоруссии.

Мотофестиваль «Движение» состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория городского пруда и Музейный комплекс в Верхней Пышме. На мероприятии выступят поп-певица Елка, участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации» — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец, группы «Чиж & Co» и «Северный флот».

Полина Бабинцева