Песков: отставки политиков в Латвии из-за Украины могут быть не последними

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны Андрис Спрудс могут оказаться не последними политиками, «павшими жертвой» действий Украины. Такое мнение господин Песков выразил в интервью Первому каналу.

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ», — отметил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, «если так пойдет дальше», нынешнее поколение политиков не будет последним, «кому придется уйти в отставку из-за разных скандалов». Дмитрий Песков также отметил, что отставки политиков в результате действий Украины могут последовать и в других странах — по крайней мере, в других странах Балтии.

7 мая два ударных украинских БПЛА пересекли границу с Россией и повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность за случившееся на министра обороны Андриса Спрудса. 10 мая он ушел в отставку. Произошедшее привело к правительственному кризису и распаду правящей коалиции. Сегодня госпожа Силиня и весь кабинет министров также ушли в отставку.

