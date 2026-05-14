Врио главы Брянской области Ковальчук назвал безопасность главным приоритетом

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал главными приоритетами безопасность жителей и условия для стабильного развития региона. Такое заявление господин Ковальчук сделал в ходе церемонии представления главы региона.

«Заявляю, что приложу все усилия, знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области, — заявил врио губернатора. — Главная цель — это работать для людей, работать честно, открыто».

Господин Ковальчук отметил, что стремится к тому, чтобы люди «чувствовали себя в безопасности, были готовыми жить в Брянской области». По его словам, таких результатов можно добиться только эффективной командной работой. «Жду такого же понимания наших общих задач», — сообщил Егор Ковальчук членам областного правительства.

Вчера президент Владимир Путин принял отставку бывшего главы региона Александра Богомаза и назначил на этот пост господина Ковальчука. С 2023 года по 2024-й Егор Ковальчук был мэром Миасса Челябинской области, затем — председателем правительства ЛНР. Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014 года. Как стало известно «Ъ», господин Богомаз может получить мандат депутата Госдумы.