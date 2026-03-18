В гособоронзаказе найдены излишки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым могут быть введены ограничения на размеры премий административным работникам предприятий—исполнителей гособоронзаказа. Стимулирующие выплаты будут привязаны к показателям эффективности, а их годовой объем не сможет превышать 30% от годовой зарплаты. Необходимость мер объяснена «неограниченным ростом» премий, которые сейчас включаются в стоимость военной продукции. Также регламентируются возможности оборонки по наращиванию численности административного персонала, которая, как утверждает ФАС, на некоторых предприятиях отрасли уже вдвое больше, чем производственных работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подготовленный ФАС проект правительственного постановления вносит правку в положение о госрегулировании цен на поставляемую в рамках гособоронзаказа продукцию от 2 декабря 2017 года. Документ размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Необходимость в проектируемых мерах, следует из пояснительной записки к проекту, появилась после того, как служба в ходе контроля за соблюдением законодательства в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) выявила «неограниченный рост» стимулирующих выплат «без должного финансово-экономического (технико-экономического) обоснования».

Еще одна претензия: «на некоторых» предприятиях ОПК численность общепроизводственного и административно-управленческого персонала уже вдвое превышает количество работников, непосредственно задействованных на производстве.

Поскольку премии разросшемуся персоналу в числе прочих общепроизводственных расходов влияют на стоимость техники, поставляемой по ГОЗ, их размер следует ограничить, считают в ФАС: годовой объем стимулирующих не должен превышать 30% годовой зарплаты сотрудника, затраты на оплату труда которого включаются в цену оборонной продукции.

Согласно проекту, порядок расчета премий управленцам предприятия должны будут согласовывать с отраслевыми органами, а их размеры привяжут к показателям эффективности. Для руководителей организаций и их заместителей это будут результаты снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда на предприятии. Для сотрудников структурных подразделений KPI будут сформированы исходя из конкретного направления их работы. Планы по увеличению штата также придется обосновывать и согласовывать с отраслевыми ведомствами.

В Минпромторге комментировать инициативу ФАС отказались.

В «Ростехе» “Ъ” заявили, что предложенное службой ограничение стимулирующих выплат в размере 30% от годовой зарплаты сотрудника требует «глубокого всестороннего анализа».

«Так как у разных организаций соотношение фиксированного и переменного вознаграждения может различаться, то, на наш взгляд, некорректно рассматривать премии отдельно»,— отметили в госкорпорации. Там также пояснили, что во всех организациях, входящих в контур госкорпорации, при расчете денежных вознаграждений применяют принципы корпоративной системы оплаты труда: их рассчитывают исходя из рыночного уровня зарплат и премий и привязывают стимулирующие выплаты к объему выполненных задач и KPI.

Татьяна Долякова из компании ProPersonnel напоминает, что в 2023–2024 годах в ОПК происходил, по сути, массовый набор специалистов. «В основном их приходилось переманивать из других компаний. Кроме того, многие предприятия ВПК находятся в регионах, поэтому зарплаты там были значительно выше рыночных»,— говорит она.

По оценкам экспертов, выплаты в ОПК в период максимальной конкуренции за кадры могли превышать показатели для аналогичных позиций на гражданском производстве минимум на треть.

«В ряде случаев кандидатам могли предложить прибавку и в 50%»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке рекрутинга. При этом на более высокие, чем раньше, зарплаты могли претендовать не только представители профессий, непосредственно связанных с производством, но и кандидаты на позиции в бэк-офисе, например в бухгалтерии. Впрочем, ситуация меняется. «Кто-то не стал вообще платить премии за 2025 год, кто-то планирует проводить оптимизацию сейчас»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Отметим, что недавно ФАС опубликовала еще один проект поправок в то же положение о госрегулировании цен на ГОЗ (см. “Ъ” от 13 марта). Речь в нем идет об ограничении затрат компаний—исполнителей оборонзаказа на товары с «избыточными потребительскими свойствами»: смартфоны, компьютеры, автомобили и т. д. Расходы на «существенную долю» такой продукции, как отмечалось, также включаются в себестоимость военной спецтехники. В ФАС решение объясняли накопившимся критическим объемом выявленных службой злоупотреблений в этой сфере.

Полина Попова, Анастасия Мануйлова