В гособоронзаказе найдены излишки
ФАС предлагает правительству ограничить ОПК в премиях и управленцах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым могут быть введены ограничения на размеры премий административным работникам предприятий—исполнителей гособоронзаказа. Стимулирующие выплаты будут привязаны к показателям эффективности, а их годовой объем не сможет превышать 30% от годовой зарплаты. Необходимость мер объяснена «неограниченным ростом» премий, которые сейчас включаются в стоимость военной продукции. Также регламентируются возможности оборонки по наращиванию численности административного персонала, которая, как утверждает ФАС, на некоторых предприятиях отрасли уже вдвое больше, чем производственных работников.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подготовленный ФАС проект правительственного постановления вносит правку в положение о госрегулировании цен на поставляемую в рамках гособоронзаказа продукцию от 2 декабря 2017 года. Документ размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.
Необходимость в проектируемых мерах, следует из пояснительной записки к проекту, появилась после того, как служба в ходе контроля за соблюдением законодательства в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) выявила «неограниченный рост» стимулирующих выплат «без должного финансово-экономического (технико-экономического) обоснования».
Еще одна претензия: «на некоторых» предприятиях ОПК численность общепроизводственного и административно-управленческого персонала уже вдвое превышает количество работников, непосредственно задействованных на производстве.
Поскольку премии разросшемуся персоналу в числе прочих общепроизводственных расходов влияют на стоимость техники, поставляемой по ГОЗ, их размер следует ограничить, считают в ФАС: годовой объем стимулирующих не должен превышать 30% годовой зарплаты сотрудника, затраты на оплату труда которого включаются в цену оборонной продукции.
Согласно проекту, порядок расчета премий управленцам предприятия должны будут согласовывать с отраслевыми органами, а их размеры привяжут к показателям эффективности. Для руководителей организаций и их заместителей это будут результаты снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда на предприятии. Для сотрудников структурных подразделений KPI будут сформированы исходя из конкретного направления их работы. Планы по увеличению штата также придется обосновывать и согласовывать с отраслевыми ведомствами.
В Минпромторге комментировать инициативу ФАС отказались.
В «Ростехе» “Ъ” заявили, что предложенное службой ограничение стимулирующих выплат в размере 30% от годовой зарплаты сотрудника требует «глубокого всестороннего анализа».
«Так как у разных организаций соотношение фиксированного и переменного вознаграждения может различаться, то, на наш взгляд, некорректно рассматривать премии отдельно»,— отметили в госкорпорации. Там также пояснили, что во всех организациях, входящих в контур госкорпорации, при расчете денежных вознаграждений применяют принципы корпоративной системы оплаты труда: их рассчитывают исходя из рыночного уровня зарплат и премий и привязывают стимулирующие выплаты к объему выполненных задач и KPI.
Татьяна Долякова из компании ProPersonnel напоминает, что в 2023–2024 годах в ОПК происходил, по сути, массовый набор специалистов. «В основном их приходилось переманивать из других компаний. Кроме того, многие предприятия ВПК находятся в регионах, поэтому зарплаты там были значительно выше рыночных»,— говорит она.
По оценкам экспертов, выплаты в ОПК в период максимальной конкуренции за кадры могли превышать показатели для аналогичных позиций на гражданском производстве минимум на треть.
«В ряде случаев кандидатам могли предложить прибавку и в 50%»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке рекрутинга. При этом на более высокие, чем раньше, зарплаты могли претендовать не только представители профессий, непосредственно связанных с производством, но и кандидаты на позиции в бэк-офисе, например в бухгалтерии. Впрочем, ситуация меняется. «Кто-то не стал вообще платить премии за 2025 год, кто-то планирует проводить оптимизацию сейчас»,— отмечает собеседник “Ъ”.
Отметим, что недавно ФАС опубликовала еще один проект поправок в то же положение о госрегулировании цен на ГОЗ (см. “Ъ” от 13 марта). Речь в нем идет об ограничении затрат компаний—исполнителей оборонзаказа на товары с «избыточными потребительскими свойствами»: смартфоны, компьютеры, автомобили и т. д. Расходы на «существенную долю» такой продукции, как отмечалось, также включаются в себестоимость военной спецтехники. В ФАС решение объясняли накопившимся критическим объемом выявленных службой злоупотреблений в этой сфере.