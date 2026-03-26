В Воронеже выставили на продажу здание ТЦ «Дом» за 186,4 млн рублей

Отдельно стоящее здание свободного назначения площадью 2,5 тыс. кв. м выставлено на продажу в Воронеже на улице Генерала Лизюкова, 74. В здании находятся супермаркеты «Дом» и «Магнит». Стоимость объекта составляет 186,4 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Помещения имеют офисную отделку, высота потолков — 4 м, подведены центральные коммуникации (электричество мощностью 220 кВт с возможностью увеличения, водоснабжение, канализация и отопление). Земельный участок находится в собственности, его площадь не указывается, предусмотрена парковка на 30 машиномест. Объект подходит для размещения торгового центра, апарт-отеля, медицинского центра или офисного комплекса.

Представитель продавца отказался комментировать «Ъ-Черноземье» продажу актива.

Вчера стало известно о продаже производственно-складского комплекса на улице Балашовской в Воронеже за 735 млн руб.

