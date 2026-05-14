В Воронеже через суд разрывают с контракт со строителем поликлиники за 483 млн

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск областного министерства строительства к ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко о расторжении госконтракта на разработку рабочей документации и строительство поликлиники на улице 20-летия Октября в Воронеже. Это следует из картотеки арбитражных дел. При этом объект был введен в эксплуатацию в июле 2024 года.

«Подрядчиком обязательства в полном объеме не исполнены: работы, не препятствующие эксплуатации объекта, выполнены на сумму 466,9 млн руб. (общая стоимость контракта составила 483,2 млн руб.). В адрес подрядчика направлялось соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. В связи с тем, что требование добровольно не было удовлетворено, государственный заказчик обратился в суд»,— пояснили в пресс-службе минстроя.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежеврострой» зарегистрировано в феврале 2013 года и работает в сфере специализированных строительных работ. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Гендиректором с февраля 2026 года является Григорий Орлов. Единственный учредитель — Лариса Пшенко. Ей также принадлежит воронежское ООО СЗ «Кристаллстрой». В 2025 году выручка «Воронежевростроя» достигла 106,9 млн руб. (годом ранее — 262 млн руб.), убыток — 9 тыс. руб. (в 2024-м чистая прибыль составила 84 тыс. руб.).

Торги на строительство поликлиники объявили летом 2022 года с начальной ценой 434,4 млн руб. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. На повторном победила московская компания «ИСБ», предложившая построить объект за 401,9 млн руб., но она уклонилась от заключения контракта. В итоге подрядчиком стал второй участник — «Воронежеврострой», согласившийся на 404 млн руб. Сдать поликлинику планировали к ноябрю 2023 года, однако компания в сроки не уложилась.

Губернатор Александр Гусев поручил организовать строительство в две смены и пригрозил санкциями. Срок сдачи переносили дважды — на март, а затем на 1 июля 2024 года. Глава регионального Минстроя Артур Кулешов сообщал, что, кроме «Воронежевростроя» на объекте заняты еще две компании, а также говорил о штрафах для подрядчика на 20 млн руб. В июле 2024 года губернатор объявил о завершении строительства, разрешение на ввод было получено. Осенью поликлиника начала работу в техническом режиме. Согласно порталу госзакупок, исполненные обязательства оплачены, но завершение контракта не зафиксировано, имеется пять претензий об уплате неустойки на общую сумму 40,3 млн руб. В декабре прошлого года минстрой подало иск к компании о взыскании 41,9 млн руб. задолженности и неустойки. Следующее заседание по делу назначено на 10 июня.

В ноябре 2025 года «Воронежеврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по двум контрактам. Планируемая дата исключения — 1 ноября 2027 года.

Ульяна Ларионова