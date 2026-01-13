Власти требуют с подрядчика 42 млн за срыв строительства поликлиники в Воронеже

Министерство строительства Воронежской области подало иск о взыскании задолженности и неустойки по государственному контракту на строительство поликлиники в областном центре. Работами по возведению соцобъекта на улице 20-летия Октября, 82 занималось местное ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко. Сумма исковых требований составляет 41,9 млн руб. Информация об этом была опубликована в картотеке арбитражных дел.

К участию в деле против «Воронежевростроя» в качестве третьего лица привлечено бюджетное учреждение Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства». Заседание по делу назначено на 4 февраля.

Торги на возведение поликлиники были объявлены летом 2022 года. Начальная цена контракта составляла 434,4 млн руб. На первый аукцион не поступило ни одной заявки. На повторном победила московская компания «ИСБ», предложившая построить поликлинику за 401,9 млн руб., но она уклонилась от заключения контракта. Поэтому подрядчиком определили второго участника — «Воронежеврострой». Фирма согласилась выполнить работы за 404 млн руб. Планировалось, что поликлинику сдадут к ноябрю 2023 года.

Подрядчик в отведенные сроки не уложился. После этого губернатор Александр Гусев поручил компании организовать возведение объекта в две смены и пригрозил санкциями. Срок сдачи сперва был перенесен на март, а затем — на 1 июля 2024-го. В марте глава регионального Минстроя Артур Кулешов отметил, что кроме «Воронежевростроя» на строительстве заняты «еще две крупные компании», а также сообщил о штрафах для подрядчика на 20 млн руб.

Глава региона объявил о завершении строительства поликлиники на улице 20-летия Октября 15 июля 2024 года. На тот момент уже было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, оставалось оформить право собственности на объект и передать его на баланс медицинской организации (поликлиника №10). Осенью того же года медучреждение начало работу в техническом режиме.

По данным с портала госзакупок, цена контракта за время строительства выросла до 483,2 млн руб. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 467,7 млн, все они оплачены. Размещена информация о пяти претензиях об уплате неустойки на общую сумму 40,3 млн руб. Помимо этого, на портале отсутствует указание на то, что исполнение контракта завершено.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежеврострой» действует с февраля 2013 года в сфере специализированных строительных работ. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Лариса Пшенко, которая также выступает единственным владельцем компании. Госпоже Пшенко также принадлежит местное ООО СЗ «Кристаллстрой». По итогам 2024 года выручка «Воронежевростроя» составила 262 млн руб., а чистая прибыль — 84 тыс. руб. Фирма выступает ответчиком в 14 арбитражных делах на сумму 83 млн руб. В отношении организации возбуждено 81 исполнительное производство на 16 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Воронежеврострой» включен в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по двум госконтрактам. Планируемая дата исключения фирмы из реестра — 1 ноября 2027 года.

Денис Данилов