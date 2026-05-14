Путин наградил Богомаза орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Богомаз

«Хотел бы поблагодарить Александра Васильевича Богомаза <...> за многолетнюю работу на благо Брянской области и России. Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского»,— сказал господин Еремин на церемонии представления врио губернатора Егора Ковальчука (цитата по ТАСС).

Накануне Александр Богомаз ушел в отставку. Он возглавлял Брянскую область с 2014 года. Как стало известно «Ъ», господин Богомаз может получить мандат депутата Госдумы. Вместо него врио губернатора назначен Егор Ковальчук. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет претензий в адрес бывшего губернатора Брянской области. Пресс-секретарь отметил, что бывшему чиновнику «безусловно, будут предложены варианты трудоустройства».