Песков: претензий в адрес Гладкова и Богомаза нет

У Кремля нет претензий в адрес экс-губернаторов Белгородской и Брянской областей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, — сказал господин Песков. — Показали свою высокую эффективность». Он подтвердил, что экс-чиновникам «безусловно, будут предложены варианты трудоустройства».

Представитель Кремля отметил, что господа Гладков и Богомаз перед отставкой поддерживали связь с Москвой, «они были в постоянном контакте с главой государства».

На вопрос журналистов, планируется ли выбирать новых глав регионов, например, из числа парламентариев — как в случае Александра Хинштейна в Курской области — Дмитрий Песков не ответил однозначно. По его словам, «каждый раз это отдельное решение главы государства», «работают социальные лифты». «Это программа ... по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», — добавил он.

