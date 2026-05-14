Трагикомедия с Робертом Паттинсоном, шоу саундтреков и футбол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

15 мая в 19:00 в Дагестанской филармонии им. Мурадова в Махачкале и 17 мая в 19:00 в концертном зале СОГУ во Владикавказе пройдет мультимедийное шоу саундтреков из турецких сериалов. Зрителям покажут на большом экране самые трогательные моменты сериалов под саундтреки в исполнении симфонического оркестра. В программе композиции из сериалов «Великолепный век», «Королек-птичка певчая», «Черная любовь», «Чукур», «Зимородок», «Клюквенный щербет», «Правосудие», «Далекий город», «Семья» и других.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (12+)

15 мая в 19:30 в Пятигорске в ресторане «Фабрикантъ» пройдет концерт Дмитрия Дуброва и Аллы Лужецкой. Дмитрий Дубров ранее играл в группе Plotnik82, а флейтистка Алла Лужецкая — в Fleur. Сейчас музыканты выступают вместе.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

16 мая в 19:00 в Дагестанской филармонии им. Мурадова пройдет концерт поп-дуэта Elman&Mona. «Мощный рэп-флоу и гипнотический вокал в одном шоу. Elman — это уверенный бит и четкие строки. Mona — глубина и летящий голос. Их совместный концерт — идеальный баланс, где энергия встречается с лирикой»,— описывают концерт организаторы.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

15 мая в 14:00 в районном доме культуры в поселке Эркен-Шахар (КЧР) покажут спектакль «Янбийкеш» по мотивам исторической песни «Елкилдек батыр сазы». Действие разворачивается во времена Джанибек Хана, во время войны с манжи, главная героиня — дочь простого воина Янбийкеш сама приняла решение отправиться на войну, чтобы защищать родину. На поле битвы она встретила храброго батыра Елкилдека

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжается показ премьеры прошлой недели — российской военной драмы «Отец». Действие разворачивается в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

В кинотеатре «Искра» в Ессентуках в пятницу и в выходные пройдут показы аниме 2014 года «Патэма наоборот». По сюжету, в результате произошедшей в прошлом катастрофы человечество разделилось на два народа. Для первого народа гравитация действует наоборот, и его представители, а также используемые ими вещи, падают в небеса. Эти люди живут под землей. На второй народ гравитация действует обычным образом, и он живет на поверхности земли. Главная героиня истории — Патэма, дочка Старейшины, вождя народа, которая стала исследовать подземный мир.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Также в кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные покажут трагикомедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!». Герои фильма Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти проверку.

Стоимость билетов — от 270 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

На «Анжи Арене» в Махачкале в воскресенье 17 мая в 18:00 состоится футбольный матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на четвертом месте с 51 очком, «Динамо Махачкала» — на 14 месте с 25 очками.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

Вверх