Инвестор и в поле воин

Оператор корпоративного питания RBE Group Андрея Шокина создал в ДНР новую проектную компанию «РБЕ Трейд», которая специализируется в том числе на торговле зерном. Его урожай в новых регионах достигает 4 млн тонн в год, но работать с этой продукцией компании не спешат из-за рисков, связанных со сложностями ведения бизнеса. Основным мотивом RBE Group для выхода на зерновой рынок, впрочем, может быть стремление избежать посредников, замкнув полный цикл поставок продовольствия по госконтрактам.

Головная компания RBE Group Андрея Шокина ООО РБЕ учредила 8 мая 2026 года новую структуру — ООО «РБЕ Трейд», следует из ЕГРЮЛ. Юридическое лицо зарегистрировано в селе Широкая Балка Мангушского округа ДНР, специализируясь на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Новая компания потребовалась для обеспечения обязательств в рамках госконтрактов — «компания стремится замкнуть контур обеспечения продовольствия», пояснил источник “Ъ”, знакомый с планами группы. В самой RBE Group оперативно не ответили “Ъ”.

RBE Group существует с 2004 года, специализируется на корпоративном питании. Среди ее клиентов крупные компании, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, погибшего в августе 2023 года. Максимальная сумма контракта составляет 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО РБЕ выросла в 2,2 раза год к году, до 172,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 8%, до 7,8 млрд руб.

RBE Group уже работает в новых регионах. В 2024 году она получила 60% в ООО «Развитие территорий», зарегистрированном в Геническе Херсонской области (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года). Создание новой структуры, по мнению старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерии Поповой, указывает на расширение интересов компании в сфере агробизнеса. Речь может идти, например, о формировании запасов зерна для его дальнейшей переработки в муку и производства хлебобулочных изделий, рассуждает она. Это, по мнению эксперта, поможет в том числе минимизировать логистику и оптимизировать издержки.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина предполагает, что RBE Group может быть нацелена на исключение из цепочки поставок продовольствия посредника для снижения издержек, контроля качества и обеспечения бесперебойной работы. Наличие своей зерновой «дочки» повышает маржинальность и делает бизнес более устойчивым, говорит она.

Согласно прозвучавшим ранее оценкам Минсельхоза РФ, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2025 году произведены 4 млн тонн зерна.

Продукция отсюда, по словам собеседника “Ъ” на аграрном рынке, в основном поставляется на экспорт за счет отсутствия пошлин. Но с перевозкой зерна в новых регионах работает буквально несколько компаний.

Собеседник “Ъ” связывает это с объективными сложностями ведения деятельности: многие поля заминированы, людей не хватает, а дорогу вдоль Азовского моря часто атакуют. Этот бизнес интересен организациям, связанным с госструктурами, считает он.

Торговля зерном — не первая попытка RBE Group выйти на непрофильный рынок. Например, год назад компания рассчитывала поучаствовать в строительстве экокурорта в районе Романцевских гор рядом с деревней Кондуки в Тульской области (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года). В конце прошлого года группа создала с ОАО «Великоновгородский мясной двор» совместное предприятие «Новспецкомплекс», которое займется производством рационов и пайков.

В этом году RBE Group получила доли в структурах группы «Евростройконсалт», которая строит промышленные, торговые объекты и владеет заводом по производству металлоконструкций в Петушках Владимирской области. Группа последние годы целенаправленно движется к созданию диверсифицированного холдинга — универсального поставщика для различных государственных нужд.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова