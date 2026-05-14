Министр обороны Израиля допустил скорое возобновление операции против Ирана

Военная операция Израиля против Ирана не завершена, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац. Он допустил скорое возобновление военных действий.

«Мы должны завершить цели кампании таким образом, чтобы гарантировать, что Иран больше не будет представлять угрозу существованию Израиля и США»,— сказал господин Кац на мемориальной церемонии в память о погибших военнослужащих ЦАХАЛа (цитата по Epoch).

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. С 8 апреля на Ближнем Востоке действует перемирие, во время которого стороны конфликта должны прийти к окончательному мирному соглашению. Тегеран выдвинул несколько условий для ведения переговоров, среди них — прекращение войны на всех фронтах, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятие американских санкций.