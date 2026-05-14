Суд принял иск о банкротстве «Запсибгазпром-Газификация» на 467 млн руб.

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрит иск о банкротстве ООО «Запсибгазпром-Газификация», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявителем выступает ООО «ДВ Ресурс».

Иск был подан 6 мая, требования по нему составляют 467 млн руб. Первое заседание назначено на 3 июня. Третьими лицами по делу выступают управление гостехнадзора по Тюменской области, тюменская ГИБДД и ассоциация арбитражных управляющих.

«Кредитор просит включить в реестр требований кредиторов общества "Запсибгазпром Газификация" задолженность в размере 467 477 480 руб. 49 коп., ввести в отношении должника процедуру наблюдения»,— говорится в документах суда.

ООО «Запсибгазпром-Газификация», по данным системы «Спарк», принадлежит ПАО «Запсибгазпром», бенефициаром которого является Михаил Слипенчук — основатель группы компаний «Метрополь», экс-депутат Госдумы. «Запсибгазпром-Газификация» в 2025 году получил доход в 18 млрд руб., чистую прибыль в 242,7 млн руб.

Владельцем ООО «ДВ Ресурс» выступает Екатерина Черемисина. Она также является бенефициаром «Ресурс ДВ», «Унгун-Гранит» и «Хабресурс».Компания «ДВ Ресурс» занимается, по регистрационным данным, разработкой гравийных и песчаных карьеров. Доходы компании в 2025 году составили 577,7 млн руб., а чистая прибыль — 169,5 млн руб.

В марте «ДВ Ресурс» уже подавало иск о банкротстве «Запсибгазпром-Газификация» в арбитражный суд Тюменской области, однако заявление было возвращено. Компания нарушила требования и опубликовала информацию о том, что собирается требовать признания должника банкротом в суде, только после подачи заявления.

С начала 2026 года в отношении компании «Запсибгазпром-Газификация» было подано несколько десятков арбитражных исков, в том числе в суды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Тюменской области. Среди истцов — энергетическая компания «Ямалкоммунэнерго», ООО «Ямал Экология», строительная компания «Элит Строй», тюменский филиал «Всероссийского общества инвалидов», дирекция космодрома «Восточный». По искам администрации Пуровского района ЯНАО, поданным в отношении дочерних компаний ПАО «Запсибгазпром», компания «Запсибгазпром-Газификация» проходит третьим лицом.

В феврале 2026 года СКР заявлял о возбуждении дела из-за задержек зарплат в «Запсибгазпром-Газификация». Сотрудники компании сообщали, что им не платят с ноября 2025 года.

