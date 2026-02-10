СКР возбудит дело из-за задержек зарплаты на «Запсибгазпром-Газификация»

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за задержек зарплаты на предприятии «Запсибгазпром-Газификация» в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В СКР обратились сотрудники организации. Они заявили, что работают на предприятии уже давно, при этом зарплату им не выплачивают с ноября 2025 года.

Сотрудники обращались напрямую к работодателю, но это не помогло. О ситуации рассказывали в СМИ и социальных сетях.

СУ СК России по Тюменской области проводит процессуальную проверку. Глава регионального ведомства Александр Кубляков представит председателю СКР доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Анна Капустина