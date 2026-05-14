Песков оценил влияние дела Ермака на урегулирование конфликта с Украиной

В Кремле не следят за уголовным делом бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, процесс вряд ли повлияет на урегулирование конфликта России и Украины.

«Это не наш вопрос. Особо не следим. Не думаю, что это возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса»,— сказал господин Песков. Он отметил, что если через суд признают бывшего чиновника виновным в коррупции, это будет вопросом «самого киевского режима и тех, кто давал ему деньги».

Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака на 60 суток. Альтернативная мера — залог в размере 140 млн грн (около $3,2 млн). Господину Ермака вменяют легализацию около $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. Чиновник все обвинения отрицает.