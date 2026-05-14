«Росатом» договорился с Руандой о строительстве АЭС

«Росатом» договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде. Об этом сообщил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев во время выступления на съезде Союза машиностроителей страны.

«Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры в Индонезии», — рассказал господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «Росатом» сооружает 26 атомных энергоблоков большой мощности, два малых энергоблока, а также получил заказы на плавучие энергоблоки.

В Индонезии «Росатом» планирует построить плавучую АЭС. Затем можно будет перейти к строительству станций большей мощности, уточнил Алексей Лихачев. К началу 2030-х годов страна планирует выйти на мощность 500 МВт атомной электроэнергии, а к 2040-м — на 7–8 ГВт. «Без мощных блоков, блоков мощностью 1–1,2 тыс. МВт здесь не обойтись»,— отметил глава «Росатома».

В конце марта 2026 года Россия и Вьетнам заключили соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью 2,4 тыс. МВт. В Казахстане госкорпорация планирует построить АЭС мощностью 1,2 тыс. МВт. В Мьянме «Росатом» поможет в сооружении малой атомной станции.