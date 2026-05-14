Москалькова сообщила о желании вернуться в Госдуму

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не исключает своего возвращения на работу в Госдуму. Она представляла «Справедливую Россию» в нижней палате с 2007 по 2016 год, когда была назначена на пост омбудсмена.

«Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган, — сказала госпожа Москалькова (цитата по "Интерфаксу"). — Потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна».

Она добавила, что окончательное решение еще не принято: «Нужно время все-таки подумать». В любом случае дальнейшая работа будет связана с тем, чтобы «помогать людям, используя имеющиеся инструментарии», добавила бывший омбудсмен.

Сегодня Госдума назначила новым уполномоченным по правам человека Яну Лантратову. Татьяна Москалькова на заседании палаты пожелала преемнице «сохранить и приумножить все, что было достигнуто нашим коллективом за 10 лет».