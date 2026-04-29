Петербургские парламентарии сдали два мандата

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в один день покинули сразу два депутата, оба — по собственному желанию. «Единоросс» Александр Малькевич, который проходит фигурантом по уголовному делу о растрате бюджетных средств, оставил кресло в Мариинском дворце ради участия в специальной военной операции. «Яблочник» Александр Шишлов покинул парламент из-за штрафа, выписанного судом на прошлой неделе за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций». Решение суда лишает политика права баллотироваться на предстоящих выборах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первым делом парламент рассмотрел заявление Александра Малькевича: решение об отставке принималось без его участия. После начала пленарного заседания депутат опубликовал пост в личном телеграм-канале: «Да, Служение давало мне силы все последние годы. Но пользу можно приносить на разных участках фронта и делая разные вещи. Так что… буду продолжать».

Днем ранее председатель ЗакСа Александр Бельский заявил, что депутат уходит на СВО, и назвал его решение закономерным. Во время пресс-подхода спикер рассказал журналистам, что Александр Малькевич написал заявление о сложении полномочий уже после отъезда в зону специальной военной операции.

В Мариинском дворце парламентарий не появлялся около месяца. В социальной сети «Вконтакте» за последние две недели депутат разместил несколько фотографий с участниками военной операции.

В последней публикации Александр Малькевич написал: «До появления на передовой должно пройти время, это все не так быстро. Желание — есть. Силы — тоже. Готовность рассказывать правду — аналогично. Ну а как судьба распорядится, как жизнь поведет… Будем живы — не помрем».

Александр Малькевич, журналист, медиаменеджер, чье имя в свое время связывали с Евгением Пригожиным, избирался в городской парламент на довыборах в сентябре 2024 года. С января 2021 по сентябрь 2023 года парламентарий занимал должность генерального директора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР; учредитель телеканала «Санкт-Петербург»).

Осенью прошлого года депутат стал фигурантом уголовного дела о растрате 37 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены телеканалу на информационное и медиасопровождение в интернете деятельности городской администрации. Обвиняемыми по делу также проходят заместитель директора по экономике и финансам Сергей Сыров и экс-гендиректор телеканала Борис Петров, руководитель петербургского ЦУРа (отвечает за коммуникацию чиновников в соцсетях) Елена Никитина и ее супруг — президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокар, а также бенефициар фонда «Новое Медиа» Николай Камнев (известный в сети под псевдонимом «Фима-психопат»).

На фоне уголовного дела отделение «Единой России» приостановило членство парламентария в партии. При этом депутат продолжал числиться в одноименной фракции и посещать пленарные заседания ЗакСа. После ухода на СВО следствие должно приостановить уголовное дело в отношении уже бывшего депутата.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Освободив Александра Малькевича от должности, парламент рассмотрел аналогичное заявление руководителя фракции «Яблоко» Александра Шишлова. Депутат досрочно сложил полномочия, чтобы передать мандат однопартийцу, который сможет представить партию на выборах осенью 2026 года.

Александр Шишлов — координатор Федерального политического комитета партии. Впервые был избран депутатом в 1990 году в Ленинградский городской Совет. С 1995 по 2003 год работал в Госдуме. В 2012–2021 годах занимал должность уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Сам господин Шишлов баллотироваться в следующий созыв не сможет: на прошлой неделе Петроградский райсуд оштрафовал его на 1,5 тыс. рублей за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стал репост от мая 2023 года с интервью основателя партии Григория Явлинского, в котором упоминался Алексей Навальный. Политики, привлеченные к ответственности по этой стране, год не могут участвовать в выборах любого уровня. Аналогичные решения были вынесены в отношении других «яблочников», например, депутата петербургского парламента Ольги Штанниковой и председателя партии Николая Рыбакова.

Выступая перед коллегами, «яблочник» заявил, что будет обжаловать решение суда. «Совершенно очевидно, что в этом деле работает не закон, а политический заказ — не допустить на выборы лидеров партии. Фракция "Яблоко" многократно вносила проекты законодательных инициатив и обращений в Госдуму, направленных на защиту конституционных прав граждан. Но вы, парламентское большинство («Единая Россия».— «Ъ Северо-Запад»), неизменно боялись даже обсуждать наши предложения. Вы, наверное, думаете, что раскручивающаяся спираль произвола и репрессий вас не коснется. Уроки истории, наверное, вам неведомы»,— высказался политик.

Он заявил, что партия будет участвовать в предстоящих выборах. «Кто возглавит список на выборах в Госдуму или в ЗакС, в нынешних условиях для "Яблока" не так уж важно. Список возглавляет идея, программные установки, требования, проекты, которые мы выдвигаем. Коротко их можно сформулировать очень просто: "За мир и свободу, за жизнь без страха". С этим мы пойдем на выборы»,— рассказал после заседания журналистам господин Шишлов.

Руководителем фракции стала Ольга Штанникова. Место Александра Шишлова займет Дмитрий Анисимов — заместитель председателя петербургского отделения партии.

В 2021 году политик баллотировался в Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу № 4 (Василеостровский район) и в Госдуму по федеральному списку партии. Окончательное решение о его кандидатуре примет федеральное бюро партии 30 апреля. «Решение о том, кому достанется мандат, принимает федеральное бюро. Я просто иду следующим по списку и являюсь одним из явных претендентов, потому что в 2021 году избиратели мне отдали больше всех голосов в моем округе. У нас все-таки демократическая партия, поэтому решение будет принято завтра»,— прокомментировал «Ъ Северо-Запад» Дмитрий Анисимов. Политик планирует и в этом году баллотироваться в ГД и ЗакС.

За текущий созыв Заксобрания, работа которого завершится уже летом 2026 года, парламент покинул уже второй «яблочник». В октябре 2024-го депутатские полномочия вынужденно сложил Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Причиной для такого решения стал принятый незадолго до этого федеральный закон, согласно которому статус иноагента является поводом для «исключения» из парламента.

Надежда Ярмула