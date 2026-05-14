«Лос-Анджелес» намерен провести хоккейный матч на пляже

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» ведет переговоры с властями Санта-Моники о проведении матча под открытым небом на одном из пляжей. Об этом сообщает Mayors Manor.

Вместимость временной арены может составить порядка 10 тыс. зрителей. Возможность проведения такого матча изучается «Лос-Анджелесом» «более десяти лет». В 2020 году президент клуба Люк Робитайл говорил, что идея обсуждалась с командой «Анахайм Дакс».

«Лос-Анджелес» один раз принимал официальный матч НХЛ на открытом воздухе. Он прошел в рамках Stadium Series в 2014 году. Хозяева со счетом 0:3 проиграли «Анахайму» на бейсбольном Dodger Stadium. Еще дважды «Кингс» играли матчи под открытым небом в гостях. В 1991 году клуб встретился с «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом санкционированном НХЛ матче подобного формата. Временный каток был оборудован на парковке отеля Caesars Palace в Парадайсе (штат Невада).

Арнольд Кабанов