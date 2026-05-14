С начала сезона от укусов клещей пострадали более 5 тыс. свердловчан

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировали 5,3 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, это в 1,3 раза ниже уровня среднего многолетнего показателя.

Случаи зафиксированы в 65 муниципалитетах региона. Наибольшее число пострадавших приходится на жителей Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций специалисты исследовали 2,7 тыс. клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 1,15% проб, лайм-боррелиоза — в 43%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,6%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,7%.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализированы 11 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз — 26 человек.

Всего с начала года в Свердловской области проведено 61 729 вакцинаций и 162 984 ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

Ранее сообщалось, что Свердловскую область включили в число эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту.

Полина Бабинцева