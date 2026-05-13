Белгородский округ под ударом ВСУ: пострадали четыре человека

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пожарные расчеты едут на тушение частного дома в Белгородском округе, пострадавшего из-за атаки ВСУ Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Пострадавший при атаке БПЛА частный дом в Белгородской области Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Автомобиль, пострадавший при атаках ВСУ на Белгородский округ Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Основной удар пришелся на село Бессоновка. От атаки дрона на легковой автомобиль пострадали двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями головы, шеи, спины и рук. У второго — множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Автомобиль сгорел. Второй беспилотник в том же месте ранил еще одного сотрудника предприятия. У него диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины. Бригады скорой помощи доставляют троих пострадавших в областную больницу для дальнейшего лечения.

В поселке Разумное беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль — ранен водитель. Медики горбольницы №2 Белгорода оказывают мужчине с непроникающим ранением живота всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, в селе Таврово дрон атаковал частный дом — загорелась кровля. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В поселке Майский и селе Черемошное от детонации беспилотников повреждено по одному легковому автомобилю. В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — повреждены три машины.

За минувшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали четыре мирных жителя. Повреждены 13 жилых помещений и 18 транспортных средств.

Алина Морозова