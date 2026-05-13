В Белгородской области при атаках со стороны Украины за сутки пострадали четверо

За минувшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области. Пострадали четыре мирных жителя. Повреждены 13 жилых помещений и 18 транспортных средств. Это следует из сводки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В Грайворонском округе вследствие сброса взрывного устройства на легковой автомобиль на участке дороги «Грайворон — Илек-Пеньковка» пострадал мирный житель. Ему оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода. Он продолжит лечение дома. Транспортное средство повреждено. В селе Головчино из-за атак беспилотников повреждены два легковых автомобиля, в селе Новостроевка-Первая загорелось здание предприятия.

В Корочанском округе в районе села Шеино от удара беспилотника по транспортному средству получил ранения человек. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Легковой автомобиль сгорел.

Еще один человек пострадал от атаки дрона на легковой автомобиль — это произошло на участке автодороги «Отрадовский — Красная Яруга» в Краснояружском округе. После получения медицинской помощи в городской больнице №2 Белгорода он будет лечиться дома. Транспортное средство повреждено. В поселке Красная Яруга в результате удара дрона пострадали служебный автомобиль и мастерская на территории сельхозпредприятия.

В городе Шебекино Шебекинского округа мирный житель пострадал от удара молотком по взрывному устройству — оно сдетонировало. Ему оказывают помощь врачи Шебекинской ЦРБ. В результате атак беспилотников в городе повреждены три квартиры в МКД, частный дом, две «Газели» и производственное здание на территории предприятия. В хуторе Знаменка пострадал трактор, в селе Новая Таволжанка — три частных дома и столько же легковых автомобилей, в селе Мешковое — частный дом.

Кабира Гасанова