Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань посетить Вашингтон 24 сентября. По итогам переговоров с американским президентом Си Цзиньпин назвал отношения двух стран «самыми важными в мире» и призвал «никогда их не испортить».

«Я хотел бы поднять бокал и предложить тост за богатые и прочные связи между американским и китайским народами. Это очень особые отношения, и я хочу еще раз поблагодарить вас»,— сказал господин Трамп во время торжественного банкета в Пекине (трансляцию вел Fox News на YouTube-канале).

«И Китай, и Соединенные Штаты выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации. Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками»,— отметил Си Цзиньпин.

Президент США прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Во время переговоров Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали в том числе конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.

